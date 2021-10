Rusland heeft een superieure wetenschap. Geweldige professionals op veler terrein zoals medisch, it, natturkunde etc. Maar het land is arm. Moskou en St Petersburg zijn wereldsteden waar het in de betere buurten goed toeven is en waar alles te krijgen is wat je verwacht van een metropool. Maar de country side is erg arm waar mensen soms van 150-200 euro p.m. moeten rondkomen. Wanneer Rusland zich met een project als dit goed kan presenteren dan kunnen beslissingen snel worden genomen en is geld geen probleem. Rusland is een dictatuur en dit is propaganda.