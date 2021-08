: Heb gezocht, zoëven. Het naaste wat Burt Lancaster nog met een trein had, was The Cassandra Crossing, maar Douglas speelt daarin niet mee.

Moet nog even zoeken.

Ik verzamel films waar trein en spoor in voorkomt, is een dingetje.

The Reader, met Kate Winslet is een hele goede, met trein en tram die in de tijd waarin de film is gezet, passen.

Een voorbeeld van iets wat minder geslaagd is: Zwartboek. Waarin een stoomlok in het mooie Haarlemse station figureert, terwijl al die machines van die serie op een spoortje bij Göttingen stonden. Alles wel gedocumenteerd. Waarom doet een filmmaker zoiets?

Vind deze lok, in dit topic er ook niet uitzien, is een alien, een niet bestaand ding.