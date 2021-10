Ligt u in het ziekenhuis in Leeuwarden zich een beetje ellendig te voelen, komt die zelfvoldane smoel van Hugo de Jonge plots om de hoek zetten. Dat is zowaar nog erger dan een CliniClown. Zo'n minister die zich komt verkneukelen bij ongevaccineerden, want de behandelend arts vertelde hem dat er momenteel veel patiënten met vaccinatiespijt in de bedden liggen. Dus dan komt Hugo graag een ochtendje aanhoren hoe fout deze zieke Friezen zitten en hoeveel gelijk hij wel niet had. Weer eens wat anders dan de hele dag kritiek krijgen in Den Haag omdat hij helemaal niks kan. Bijvoorbeeld kritiek van de adviseurs van KPMG die net als de rest van Nederland (maar dan beter betaald) concluderen dat het kabinet een puinhoop maakte van de corona-aanpak. Met confronterende zinnen als: "Het deels afwijken van de opgestelde vaccinatiestrategie door de Gezondheidsraad heeft mogelijk geleid tot gezondheidsschade en onnodig lange extra druk op ziekenhuizen." Maar in plaats van te lezen over zijn eigen fouten, trekt de demissionaire prikpriester zijn vrolijke schoenen aan voor een kruistocht naar het hoge noorden om daar te prediken bij de heidense vaccinatieweigeraars. Maar niet aan de grote klok hangen natuurlijk, want dan ziet de pers het Hugo is wel eens bedreigd.

