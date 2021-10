Ik vind het eigenlijk wel schattig dat de politie denkt dat mensen hen gaan bellen in het geval van een "verdachte situatie". Het risico wat je als beller loopt is namelijk vrij groot. Je naam en adres worden sowieso -per ongeluk- doorgegeven aan de crimineel in kwestie. Dus dat is al niet echt top. Dan loopt de crimineel (als die al gepakt word) binnen 48 uur weer rond en kan dus zomaar even aan komen kloppen. Nee. De politie bellen is vrij risicovol, niets doen is veel veiliger. Tenzij je een aangifte voor de verzekering nodig hebt heeft het nauwelijks nut om dat blauwe legertje van iets te dikke en bange mevrouwen in te schakelen.