Misschien ligt het antwoord in een column van Marcia Luijten, 12 oktober, ook Volkskrant: 'Zo zien we langzaam de geschiedenis waar we middenin staan. Want er zijn historische wetmatigheden: bij ongebreideld kapitalisme concentreert kapitaal zich bij steeds rijker wordende rijken. Ongelijkheid neemt toe. En ongelijke samenlevingen zijn inherent labiel. De democratie is tegen te grote ongelijkheid niet bestand.

‘Het systeem’ werkt dan niet voor de meerderheid. Dus: to hell with them, met de Pandora-elite in Tesla’s en de mond vol groene blabla. Toen in 1789 de Franse en in 1917 de Russische burgers zich tegen het systeem en hun vorst keerden, waren er geen verkiezingen. Nu is er universeel stemrecht, maar het sentiment onder de verliezende klasse is niet anders: de fik erin. Zij zonder fortuin kozen Donald Trump. Volgend jaar is Marine Le Pen kandidaat voor het Franse presidentschap.

In een gezonde samenleving dwingt de staat herverdeling af om de bom, de revolutie, voor te zijn. De 95-jarige Goos Blok, een wijze oud-Indië-veteraan met spijt, vat het na een eeuw leven mooi samen: ‘Alleen gerechtigheid brengt vrede.’