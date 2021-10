Omdat 18 jaar destijds de maximale tijdelijke gevangenisstraf was; het enige alternatief was levenslang. Of Volkert destijds levenslang had moeten krijgen kan je lang over lullen, maar vrijwel iedereen is het er over eens dat als Volkert onder de huidige wet veroordeeld zou zijn, dat de straf dan op 30 jaar zou zijn uitgekomen.