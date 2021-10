Zeg. Maar dat is interessant. Als wij dit persbericht van het ministerie van Volksgezondheid goed lezen, kan goede ventilatie helpen tegen het verspreiden van het coronavirus. Wat je zegt, een eye-opener, zo hadden wij er nog nooit naar gekeken. Er is zelfs: een handreiking! Hier alvast vijf tips voor goede ventilatie, de zogenoemde 'basistips':

1. Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon.

2. Zet ramen op een kier.

3. Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstemming van mechanische ventilatie.

4. Beperk het aantal mensen in een ruimte.

5. Gebruik een CO2-meter als die in de ruimte aanwezig is.

Allemaal onthouden mensen! Wij zijn even zelf onderzoek aan het doen of die CO2-meter straks ook te gebruiken is in de Strijd Tegen Klimaatverandering.

Kajsa Olllongren: "F*CK HUGO. RAMEN DICHT, ALLEMAAL"

Jongens. Dat Polen... Daar is helemaal niks mis mee!

De Mooiste ANP-plaat du Jour

APELDOORN - Interieur met stellingkasten vol bouwartikelen in een filiaal van bouwmarktketen Hornbach. Hornbach heeft 161 bouwmarkten met tuincentrum in negen Europese landen. In Nederland zijn vijftien vestigingen van de Duitse keten. ANP VINCENT JANNINK

Nederland 1930, colorized & enhanced