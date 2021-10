Dacht u dat we er met de evacuatie van de tot nu toe 2.500 Afghanen wel waren qua redden van Oranje-helpers uit Taliban-klauwen, dan komt u van een koude kermis thuis. Volgens het kabinet zijn we pas net over de helft. Bij de betrokken ministeries ligt nog een lijst met ongeveer 2.100 namen van mensen die ook een enkeltje Nederlandse noodopvang verdienen, zo schrijft minister Knapen van Buitenlandse Zaken vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om achtergebleven Nederlanders, tolken en andere hulp-Afghanen, mensen "van wie al is vastgesteld dat zij in aanmerking komen voor overkomst naar Nederland" en medewerkers van NGO-projecten in het land. De minister vertelt niet precies hoe al deze mensen uit Afghanistan worden gehaald, maar gezien de tijd dat we met C-130's naar Kabul konden pendelen voorbij is, moeten we ze waarschijnlijk uit het land smokkelen of zullen ze zelf naar een buurland moeten vluchten voordat ze op een bezem vliegtuig richting onze polder worden gezet. Dat kost tijd, maar eenmaal in Nederland aangekomen zullen ze zien dat we deze tijd nuttig hebben gebruikt om de opvang alsnog enorm in de soep te laten lopen. Welkom in Nederland!