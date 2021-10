Het scheelde weinig of Ivanka Trump was begin 2019 de nieuwe directeur van de Wereldbank geworden. Papa Trump zag zijn dochter graag in die positie en waarom ook niet? Volgens de voormalig president was ze "great with numbers", dus meer bewijs van haar kwaliteiten heeft u niet nodig. Let wel, dit is dezelfde geconcentreerde bron aan mensenkennis die ooit zei dat hij best met Ivanka zou daten als ze niet zijn dochter was, dus ook op het gebied van charisma zit het bij haar wel goed. Helaas deelt niet iedereen Donalds geëmancipeerde visie voor meer vrouwen aan de top en uiteindelijk was het minister van Financiën Steven Mnuchin die de leider van de vrije wereld op andere gedachten wist te brengen met argumenten als nepotisme en meer van dergelijke termen die conservatieve beroepspolitici van stal halen als u probeert uw ongekwalificeerde dochter een leuk bijbaantje te bezorgen. En zo zitten we weer opgescheept met een oude, blanke man als baas van de Wereldbank. Zo wordt het natuurlijk nooit wat met die emancipatie.