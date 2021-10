: Griekenland man! Overigens is onze vorst van de Marine en mocht lekker scheuren over de vaderlandse plasjes. Maar ik snap zijn liefde voor de Griekse eilanden wel. Een Archipel met mogelijkheden. Nee, dan vorst van ons oceaaanoverschrijdende koninkrijkje. Die Venezolanen hebben hem en zijn Mamacita meteen vol in het vizier. Helpt geen Korps Mariniers meer aan.

Hij, onze Vorst, is veiliger in het grootste moslimland ter wereld, onze voormalige Gordel van Smaragd. Shame on Us, indeed. Pure statistiek, dan wel nostalgie: het moet daar wemelen van de Prinsen en zulks. Vast wel eentje die onze muiter van een troonopvolgert aandurft?