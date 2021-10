Never forget Marije Vos. Liet een gifschip uit de haven uitvaren naar l'Afrique waarna een half dozijn Afrikanen omkwamen door de asbest toen ze het schip probeerden te bergen. Geniet nu van haar wel verdiend pensioen op het bio wijnboerderij in La Douce France.



Never forget Jack Bogers, die onlangs geëerd werd door gemeente Wageningen waar hij trouw als slippendrager van onze beteren de harde schijf bij milieudefensie liet wissen met belastend bewijs tegen Volkert.



Never forget Mohammed Rabbae, die getraind werd in Libië als terrormannetje.



Never forget Mariko Peters, die lekker lag te belangenverstrengelen in Afagotstan, tussen de Playmobil.



Kan nog wel even doorgaan met oa Rosenluller, Duivenkak, Klein Wassink, Pormes, Tara Singh Varma, die me too figuur... maar waarom Groen(s)Links het volle aanzien geniet van de MSM en onderwijs en PVV/FvD niet is verbazingwekkend gezien de grote aantallen dubieuze figuren die de revue bij deze flutpartij hebben gepasseerd.