Welkom in het GeenStijl Stamcafé van 2024. We hebben hard gewerkt, maar de pandemie gaf ons wat tijd én de technische infrastructuur om het allemaal in gang te zetten en werkend te krijgen. Bent u met de fiets? Dankzij ons handige fietsparkeersysteem hoeft u bij aankomst uw stalen ros pedelec alleen tussen het daartoe bestemde ontvangstportaal te duwen. Even uw QR scannen en hij wordt vanzelf ondergronds gestald én opgeladen. Laadkosten verrekenen we automatisch bij het ophalen - geen zorg, we hanteren daltarief want het is immers na tienen en bovendien is onze energie gegarandeerd biomassavrij. Voorts meldt u zich bij de voordeur, waar een QR-scanner bepaalt of u aan de juiste corona- en seizoensgriepvoorwaarden voldoet. Sinds 1 januari registreert deze scanner ook het totale aantal van uw bezoeken, waarbij u zich er hopelijk van vergewist heeft dat een eventuele verhoging van uw zorgpremie keurig gewogen wordt via een gecalculeerd gemiddelde van de alcohol- en/of suikerhoudende consumpties die tijdens uw bezoeken genuttigd zijn. Via uw Digitale Berichtenbox van de Rijksoverheid bent u hierover summier geïnformeerd maar vanwege de AVG zijn wij verplicht u de volledige wetstekst te verstrekken, mocht u daar behoefte aan hebben.

Doorstond u de toegangstoets? Fijn zo! De garderobe bevindt zich aan uw rechterzijde en wordt geactiveerd met een elektronische QR-betaling van 5 Neuro. Let op: maximaal 1 stuks kleding per hanger, anders loopt het systeem vast. Daarna kunt u op het scherm bij de ingang van onze hoofdruimte uw reservering ophalen, of een beschikbare tafel selecteren. Eenmaal binnen kunt u de aangegeven, op de grond oplichtende looproutes volgen om op de veiligste wijze bij uw tafel te komen. Op de tafel vindt u - zoals u al langer van ons gewend bent - de menukaart in de vorm van een QR-code waarmee u de app opent om uw bestelling in op te nemen, en meteen af te rekenen. Nadat u besteld heeft, komt uiteindelijk een mens uw kant op om uw bestelling aan te reiken. Hierbij worden de inmiddels in vaste wetgeving verankerde sociale afstandsregels uiteraard strikt nageleegd - ons Stamcafé is een veilige omgeving waar iedereen ontspannen van zijn Sociale Tijd kan genieten!

Nou. En genieten zult u! Laat ons tot slot, voordat u straks naar huis gaat en voor een vervelende verrassing komt te staan, nog even in herinnering roepen dat uw fiets komt alleen terug naar boven komt uit de geautomatiseerde QR-stalling wanneer het aantal alcoholische versnaperingen onder het wettelijke minimum is gebleven. En we herinneren u er graag aan dat dit hetzelfde promillage is als voor het besturen van een voertuig. Voor nu, een hele fijne avond in het Staats-Geconformeerde GeenStijl Stamcafé, met ISO 9023-certificering en QR 4.0 Acceptatie. Bedankt voor uw bezoek, vergeet niet dat u dit allemaal zelf gewild heeft zo, en graag tot ziens!

