Rob Jetten wil liever niet dat u vergelijkt met de Tweede Wereldoorlog. En mocht u dat per ongeluk toch doen, dan moet u uw excuses daarvoor aanbieden. En als u dat ook niet wilt, dan gaat hij de namen voorlezen van de overleden familieleden van een D66-kamerlid. Want er mag zich maar één soort mensen politiek wentelen in de holocaust en dat zijn de partijbeulen van D66, een keurige partij vol keurige mensen. Tenzij je een andere mening hebt: dan ben je nog weken bezig de gore drek van je muren te schrobben. Geen lijk zo vers of de Rob Jettens van deze wereld past het als de perfecte jas om in de nationale vergaderzaal het politieke verkeer in te regelen. (PS De trui van Brante schuurde langs de microfoon. Foutloos opnemen is saai, er moet wel wat te verbeteren zijn.)

