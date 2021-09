Heel goed kijken

Opmerkelijke split second beelden vanuit de plenaire zaal, gisteravond laat, tijdens de ellenlange opsommings van allerlei moties door electorale nono's. Gefilmd met de sneaky muurcamera die achter/boven Vak K hangt, en die ook al eens Ferd Grapperhaus betrapte op het kijken van voetbal, tijdens het werk. Dassen (Volt) is net klaar met z'n EU-geleuter, en Eerdmans is op weg naar het spreekgestoelte (videolink, zoek zelf maar, 23:00 uur, ergens). De muurcamera pant langs Hugo en we zien de razendpopulaire bewindsman naar een filmpje op zijn tablet kijken. Niet zomaar een filmpje. Het zijn de beelden van een woest met zijn armen zwaaiende Baudet tijdens de 1ste Termijn APB - het curieuze alsook parlementairwalgelijke moment toen D66 en GroenLinks de "vergaderzaal" verlieten, en Hugo zich demonstratief omdraaide.

Saillant detail. Het lid Baudet had zojuist moties ingediend waarvan de last but not least ging over het niet luisteren en minachten van ministers jegens superbelangrijke Forumfractie-leiders en hun speeches. En we kunnen derhalve concluderen dat dit de snelst uitgevoerde motie uit de parlementaire geschiedenis van Nederland is.

Bewaarvideo. Motie met extragratis gedigt

Het Beroemde Beeld van De Minister Die Zich Omdraaide