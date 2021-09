De vvd beschermt multinationals tegen belastingen en verkoopt ondertussen al onze (sociale huur-) woningen aan investeerders om de staatskas te spekken terwijl GroenLinks voorkomt dat er nieuwe huizen gebouwd kunnen worden vanwege stikstof terwijl de vvd bestaande woningen vult met statushouders, waarna D'66 de energieprijzen en de accijnzen op eten en brandstof voor burgers verder opdrijft om Mieles te kunnen kopen voor migranten die vanwege slecht weer in Afrika noodgedwongen hier een uitkering komen aanvragen. En het CDA laat dat allemaal gebeuren want zodra die te veel bewegen, imploderen ze. Bovendien vinden die het veel erger dat mensen wel eens drugs gebruiken.

Dat is in een notendop de stand van de APB21, die gaan over een gevallen kabinet dat driedubbel demissionair is en zichzelf niet opnieuw kan formeren, daar niet over wil praten maar ook geen verkiezingen wil en daarom alleen "7 miljard voor klimaat" op een sigarenkistje geschreven heeft om toch iets te hebben om de hele dag over te praten.

En dat doen ze nu nog steeds, want er zijn negentien fracties en op moment van publiceren zijn we bij nummerrr [even sprekerslijst op na slaan - red.]. En zoals het een goede gebroken democratie betaamt, mag het beste Kamerlid pas als allerlaatste. Nou, Wij kijken nog en houden vol. Misschien. Hopelijk. We gaan het zien. Of niet. Morgen is er namelijk nog zo'n dag. Kaag had het zo slecht nog niet bekeken om dit over te slaan. Groot scherm na de breek, gratuit bargastcommentaar incluis. Borrelnootje?