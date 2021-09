Wij zitten met chips en popcorn te kijken naar de Algemene Politieke Beschouwingen en Tom Staal is zonder chips en popcorn in Den Haag voor de Algemene Politieke Beschouwingen, maar het werd in het begin van het belangrijkste debat van het jaar al een paar keer geroepen: "Wat staan we hier nou te doen?" Ja, wat staan ze daar nou te doen? Die hele zooi in Den Haag, het is voor de normale mens niet meer te snappen. De in Den Haag teruggekeerde Pieter Omtzigt probeert het even uit te leggen: de problemen in dit land zijn uit de hand gelopen door kabinet-Rutte III, er is een begroting ingeleverd door dat demissionaire kabinet, er kan geen nieuwe regering gevormd worden en de pers krijgt een dikke worst in de vorm van 'grote flessen wijn' voor de neus gehouden: "Ja, dan zijn we niet met de juiste prioriteiten bezig." Pieter Omtzigt over de APB, flessen wijn, de formatie, nieuwe verkiezingen en meerrrrrrr.