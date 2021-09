Er is in het hele land gefraudeerd bij het leven en dat vele jaren lang. Hoeveel jaar weet niemand. Wie wel of niet schuldig was is ook nauwelijks meer te achterhalen, mede door het systeem met zijn woud aan regeltjes waar heel gemakkelijk mee te sjoemelen viel zonder dat het ooit uit zou komen. Bij mijn weten is niemand aangeklaagd, terwijl de fraude naar eigen zeggen gigantisch was. Het was destijds dagelijks in het nieuws, talloze ouders en zorgbureautjes maakten gebruik van de gelegenheid die hun zo verleidelijk geboden werd, vaak in stilzwijgende toestemming. Jij wast mijn hand en ik de jouwe, en we praten nergens meer over. Allemaal overschaduwd door een dikke emotionele brij van zielige verhalen die net zo gigantisch werd als de fraude waar het allemaal mee begon. Maar goed, de overheid heeft er een label opgeplakt, het is ongekend onrecht, en daar moeten we het maar mee doen. Het fijne zullen we er wel nooit van komen te weten.