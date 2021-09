Ah ja, de vliegtuigklagers. Een groep mensen waar al jaren veel te veel rekening mee wordt gehouden. Huizen zijn geïsoleerd, vliegroutes omgelegd en de vliegtuigen worden elke generatie stiller, maar het is niet genoeg. Het is nooit genoeg, zo blijkt uit de laatste cijfers. Want ondanks dat er aanzienlijk minder vliegbewegingen zijn, kwamen afgelopen maand meer klachten binnen dan in dezelfde maand in het veel drukkere 2019. Dit bewijst dat het verminderen van het aantal vluchten niet gaat helpen voor de geluidszeikerds. Van die mensen die in het bruisende centrum van de Randstad willen wonen en dan verbaasd zijn dat het geen stiltegebied is. Mensen die hier bewust voor gekozen hebben, want Schiphol ligt hier al honderd jaar (nog gefeliciteerd!), dus die vliegtuigen zijn geen recente toevoeging. Dit zijn mensen die 'geïrriteerd zijn' als een karaktereigenschap hebben. Die gezellig met elkaar alle feiten naar de prullenbak verwijzen op hun forum en dan ieder bericht een overlastmelding noemen. Laten we geluidsoverlast voortaan alleen registreren via meetapparatuur en niet via sneuneuzen die met gespitste oren op het volgende toestel zitten te wachten zodat ze zich met een belletje naar de klachtenlijn weer even goed kunnen voelen over hun eigen treurige leven.