"Dan kunnen we ook steeds kleinere huizen bouwen, met kleinere deurtjes en raampjes, en kleinere Miele's."

Nee, want gezinnen van asielzoekers zijn zeer kinderrijk, en speciaal voor hen zullen dus hele ruime (sociale huur) woningen gebouwd moeten worden. Ik las bij Wierd Duk dat het al 'usance' onder statushouders begint te worden om aangeboden woningen van de hand te wijzen als zijnde 'te klein':

"Vluchtelingen-families die grotere huizen eisen: dergelijke incidenten ondermijnen veel van het draagvlak voor de opnames van asielzoekers."

En dan, mbt dat voortdurende 'framen' van Piet Emmer: Emmer heeft haast vier jaar geleden het nog altijd standaardwerk over de Nederlandse slavenhandel geschreven, onderbouwd met verifieerbare feiten en cijfers. Ik heb er nog nooit een serieuze weerlegging van gelezen. En hoewel Emmer de 'schande' van de slavernij totaal niet bagatelliseert, wijzen die feiten en cijfers er toch ook onontkoombaar op, dat Nederland een relatief kleine speler in de wereldwijde slavenhandel was, en dat de enorme rijkdom die Nederland - en met name Amsterdam - gedurende de 17e eeuw bij elkaar vergaarde, maar in zeer beperkte mate aan die slavenhandel te danken was.

Een Quincy Gario - of was het die Affryii? - die eens beweerde dat al die grote grachtenpanden aan de Amsterdamse grachten gebouwd waren met 'het bloed' van Afrikaanse slaven, bedrijft slechts hedendaagse 'woke' propaganda die op geen enkel feit of cijfer is gebaseerd.

Een tijdje terug hebben andere (policor?) historici geprobeerd om het belang van de Trans-Atlantische slavenhandel te vergroten door het cijfermateriaal over het jaar 1770 te bestuderen. 1770 was niet willekeurig gekozen; 1770 het jaar waarin de (Nederlandse) slavenhandel op zijn hoogtepunt was. Zij concluderen dat die handel in dat jaar 10% van het bbp van Holland uitmaakte, en 5% van de Republiek als geheel. Zeker, dat is niet niks, maar het is niet zo dat heel Nederland flink verdiende aan die slavenhandel, en het betekent ook dat in alle andere jaren de slavenhandel een kleiner deel uitmaakte van de economie.

Maar feiten en cijfers doen er tegenwoordig steeds minder toe.

"Professor Piet Emmer moest even afgeschilderd worden als een oude, witte, verwarde man met verkeerde, overleefde "omstreden" ideeën"

Dat is wat telt, niets anders. Het is te hopen dat Emmer niet de weg gaat van Wouter Buikhuisen, de onderzoeker die eind jaren 70 compleet kapot is gemaakt (door oa Hugo Brandt Corstius) en gedwongen was de wetenschap te verlaten.