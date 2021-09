Het redactiebeleid bij de boekenafdeling van NRC Handelsblad is erg simpel. Als je niet kunt schrijven, maar wel de goede mening hebt, dan mag je wel recensies schrijven in NRC Handelsblad. En als je wel kunt schrijven, maar niet de goede mening hebt, dan mag je geen recensies schrijven in NRC Handelsblad. Zo kon het gebeuren dat een recensie door Peter Vasterman (erkend dodebomenknuffelaar en hater van Het Vrije Internet in het algemeen en GeenStijl in het bijzonder OH DE IRONIE) van drie boekjes over transgenders is geweigerd door de Slijpsteen voor de Geest. Maar! Die recensie is nu op een obscuur blogje te vinden, te weten het blogje van mediasocioloog (dit woord kunnen wij nog steeds niet optijpen zonder binnensmonds te gniffelen, red.) Vasterman zelf. De reden: Vasterman heeft drie boeken (Material Girls, The End of Gender en Trans) niet met de grond gelijk gemaakt, terwijl daarin vraagtekens worden gesteld bij het woke dogma dat iedereen zelf zijn/haar/hen/diens/they/hun/wie geslacht/voornaamwoord/identiteit mag kiezen en dat daar niet aan meedoen erger is alsdan genocide. Verboten in NRC Handelsblad. Maar nu dus als bindende leestip op de GeenStijl. Het kan verkeren.