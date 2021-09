Jingoïsme???

Dat woord heeft bij ons geen traditie.

Wij spreken liever van chauvinisme.

Zonder het gedicht overigens te hebben gelezen, bekruipt me het gevoel dat de pot de ketel verwijt:

Want wat hebben de nabestaanden van de zwarte slaven gedaan voor de écht verstotenen in de VS, namelijk de Indianen (noot: uitzoeken of dit woord nog mag worden gebruikt, of het racistisch is en of het wel 'urgent' is)?

Hoe is de verhouding Black Americans overigens tov Native Americans?

Is voor hen al een demonstratie met gebalde vuisten of gebogen knieën geweest?

Of zijn de Native Americans de échte underdogs, die nog steeds geen regenboogstreep op de diversiteitsvlag hebben gekregen? Degenen voor wie de gehele wereld in stilte is gehuld?

Die casino's en drank krijgen om koest te blijven?

Zijn de Native Americans rechts gepasseerd door de Black Americans in hun strijd om wie de meest verdrukte mens in de VS is?

@redactie GS , verdient deze gênante stilte, dit negeren van een groep autochtone bewoners geen harder geluid?