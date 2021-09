: en @ el burro

Grappig, ik vond hem toen veel en veel te grof en snapte niet dat sommige van mijn huisgenoten (studentenhuis) hem zo geweldig vonden. Ik ben hem steeds meer gaan waarderen eerlijk gezegd, met name sinds hij de dames Alariachi op hun plek zette in 2005. Een Youp van ‘t Hek is ook altijd lomp en grof, maar die durft geen stelling te nemen of moeilijke onderwerpen aan te kaarten. Die kankert alleen maar op groepen waarvan hij weet dat ze uiteindelijk alleen maar sputteren en geen bommen leggen. Die kankert alleen op de groepen waardoor hij niet met 24/7 bewaking hoeft rond te lopen. Ik vind dat makkelijk en gemakzuchtig. Want oh wat willen ze toch (vermeende) misstanden aan de kaak stellen en daarbij voelen ze zich al snel een moderne Jeanne ‘d Arc, en daarin is Youp niet alleen. Maar al die heldhaftigheid verdwijnt als sneeuw voor de zon op het moment dat ze stelling moeten nemen bij èchte misstanden zoals binnen de streng islamitische gemeenschap. Terwijl het daar nou juist het hardste nodig is dat ze een beetje ge-de-sensibiliseerd worden. Dus sindsdien is Hans Teeuwen alleen maar in mijn achting gestegen. Hij heeft gezegd dat hij ook niet doodgestoken op straat wil eindigen, maar hij blijft wel zoeken naar manieren om tòch dingen te benoemen in zijn shows. En daar kan ik alleen maar respect voor hebben.