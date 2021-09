:

Of die poging aan te moedigen is, is nog maar zeer de vraag. En of het lekker rotzooien in een schuurtje als vanzelf getuigt van kunstenaarschap is maar helemáál de vraag. Eerlijk gezegd interesseert het me weinig of meneer zichzelf een kunstenaar vindt, of galeriehouders dat hij dat is, en of zelfbenoemde kunstkenners en kunstverzamelaars iets in zijn werken zien. Het mooie en uitdagende van kunstenaarschap is dat het zich niet laat vangen. De meeste kunst gaat aan ons voorbij en door ons heen zonder dat we het merken. Diegenen die zich als kunstenaar of kunstbeschouwer zien zijn slechts die paar die er zich op laten voorstaan iets met kunst van doen te hebben, terecht of onterecht.

Dat alles zegt mij mijn boerenverstand.