Kijk eens aaaaaaan. Iemand die zich, ongehinderd door partijdiscipline, gewoon uitspreekt tegen die zooi in Den Haag, waar een groot deel van de journalisten naar bed gaan met (een replica van) voorlichterspik in hun mond, en waar de baasjes van de voorlichters dankbaar gebruik van kunnen maken, en dan roept iemand weer een keertje 'schande' en dan verandert er toch helemaal geen ZAK. Het is een farce, al jaren natuurlijk. Dan krijgt Ron weer een kruimeltje, dan krijgt Fons weer een kruimeltje, dan krijgt Frits weer een borreltje en ze worden allemaal heel trots en geil als ZIJ het lekmateriaal hebben, en het halve land gaapt zich hartstikke dood. En nu zit er gewoon iemand in die Kamer die zegt: weten jullie wat? Als jullie toch allemaal bij elkaar in bed liggen, dan koppel ik mijn co-sleepertje wel gewoon een keertje los. Caroline van der Plas van BBB, in de peilingen ongeveer 100x zo groot alsdan het CDA, hulde.

