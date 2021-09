Ja, wappieterroristen. We bedoelen heus niet alle antivaxxende, paardenmedicijnslikkende, virusontkennende, gele ster dragende zelfbenoemde 'vrijheidsstrijders'. Ook wel bekend als FvD-leden. A.k.a. Jensen-kijkers. A.k.a. werkloze uitkeringstrekkers. A.k.a. complotdenkers. A.k.a. Cafe Weltschmerz ('''kunstproject'''). Heus, wij vinden dat elke gek met een gebrek mag zeggen wat 'ie vindt. Dus ook als 'ie vindt dat vaccineren niet nodig is omdat er ivermectine bestaat of omdat het virus eigenlijk een uitvinding is van Bill Gates & Klaus Schwab en het vaccin door Rutte persoonlijk is gemaakt van satanisch babybloed in ondergrondse FEMA-kampen. Lachwekkend dom, maar het mág. Ook de extreemrechtse oplichter tevens virusontkenner Willem Engel mag kotsopwekkende opmerkingen maken op social media of de rechtsstaat misbruiken door continu (zinloos) huiliehuilie te doen bij de rechter telkens als iemand hem een extreemrechtse virusontkennende oplichter noemt. Is ook vrijheid. Maar zullen we de grens trekken bij terreur? Zullen we daarover gewoon zeggen dat het NIETS te maken heeft met vrijheid? En als er brandbommen in het huis van een slapende journalist worden gegooid, alleen maar omdat die journalist óók een mening heeft en óók graag gebruik maakt van die vrijheid, zullen we dan zeggen: van journalisten blijf je AF GVD? En daarna gaan we ons hardop afvragen of de AIVD misschien ligt te slapen en wellicht nog steeds denkt dat alleen de islam een broeinest is van terreur, terwijl de wappieterroristen zichzelf met naam, toenaam, bedrijfsnaam en woonplaats op een presenteerblaadje aanbieden in NRC Handelsblad. Het zou leuk zijn als die meer dan 99% van gewone normale burgers die elke keer als ze de vuilniszak te vroeg buiten zetten 300 euro boa-boete krijgen en elke keer als ze kinderopvangtoeslag aanvragen kapot worden gemaakt door de Belastingdienst eens een keer zien dat diezelfde ijzeren vuist van de overheid ook werkt tegen totaalterreur, vrijheidsverlamming en alles verziekende intimidatie door een heel klein groepje IQ-loze halveliterblikbieralcoholisten. Want nogmaals: aan journalisten komen is aan vrijheid komen en aan vrijheid komen is De Grens. Tot. Daar. En. Niet. Verder. Het is hier geen Malta. Nóg niet. Met je Neurenbergcode.

Citaten: wappieterreur ten voeten uit in NRC

"Nu het tot een moordpoging is gekomen, klinkt er vanuit de hoek van corna-activisten sympathie voor de actie. 'Of ik het afkeur? Forméél keur ik het af. Maar mijn onderbuik zegt iets heel anders. Haaa!' Jan Huzen buldert het uit in het kantoortje van zijn omheiningsbedrijf in het Drentse Geesbrug. 'Jongens, ik zeg het jullie maar eerlijk', zegt Huzen terwijl hij aan tafel een sigaar opsteekt. 'Willem Groeneveld heeft dit helemaal aan zichzelf te danken. Daar ben ik van overtuigd. Als alle journalisten zich zouden gedragen zoals Willem, dan heb je morgen dertig aanslagen.'

'Willem Groeneveld zet ons te kakken op zijn site', zegt Wesley Wiltschut verontwaardigd in zijn kleine, Groningse flatwoning. 'Mensen zijn heel boos op je', schrijft Wiltschut halverwege 2020 in een privébericht aan Groeneveld, na de publicatie over hem. De boosheid komt uit 'de groepen tegen corona bullshit', verduidelijkt Wiltschut. 'Hoelang kan ik ze nog tegenhouden?' Ze zouden Groeneveld willen „ophangen, je ruiten ingooien'. 'Heb je adres', zegt Wiltschut er onheilspellend bij.

Volgens de arbeidsongeschikte moeder van 52 'Karin Zwijgrecht' werd binnen haar netwerk regelmatig gesproken over het opzoeken van Groeneveld. 'We hadden het er vaak over: we moeten bij hem langs voor een face-to-face-gesprek. Dat gaat een beetje lacherig, weet je wel, dat mensen vragen: waar woont-ie? Laten we een demo houden voor zijn huis!'

Het hangt dan al in de lucht dat Groeneveld spoedig problemen aan huis zal krijgen.

Op videobeelden is te zien hoe een vrouw met een petje zijn telefoon wegduwt en schreeuwt: 'Jij wil altijd mensen te kakken zetten! Je plaatst alleen maar onzin.' Ook andere demonstranten bemoeien zich ermee. Ze noemen hem 'rioolrat' en zeggen dat hij 'over z’n schouder moet kijken'.

Het is de vriendin van een van de brandbomgooiers met wie Groeneveld het aan de stok krijgt.

De dreiging tegen Groeneveld lijkt eerder toegenomen. Corona-activisten uit heel Nederland hebben het nu op hem voorzien. Marijke de Jong bijvoorbeeld, die eerder met een hakbijl in beeld verscheen, zet een filmpje online waarin ze zegt dat 'een groep mensen' Willem Groeneveld die avond nog zou willen 'neersteken'. 'Ik heb ook momenten gehad dat ik dacht: nou, ik grijp er één en ik maak ’m gewoon af.' Corona-activist Chris Folgers noemt Groeneveld een 'nazi en volksverrader' die 'zijn verdiende loon' heeft gehad. Jan Huzen schrijft dat 'tientallen mensen' Groeneveld wat aan zouden willen doen: 'Willem kan beter vluchten.'

'Ik heb al eerder tegen Willem gezegd: het is een wonder dat je nog leeft.' Hij zegt dat een groot aantal coronademonstranten 'onberekenbaar' is geworden. De toenemende druk op ongevaccineerden leidt er volgens hem toe dat een deel verder radicaliseert."