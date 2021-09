Is er eigenlijk iets dat hij niet kan? Dat is een retorische vraag en het antwoord is nee. Trump zal aanstaande zaterdag live ring side commentaar leveren op bokslegende Evander Holyfield (58) versus mma-legende Vitor Belfort (44) die weer TRT'd up als vanouds is. Trump: "I love great fighters and great fights. I look forward to seeing both this Saturday night and sharing my thoughts ringside. You won't want to miss this special event." Terecht, want Trump was natuurlijk al de godfather van de UFC.

Z'n zoon Don jr. zal hem tijdens het commentaar aan tafel vergezellen want Oscar de la Hoya (die oorspronkelijk tegen Vitor Belfort zou vechten maar griep kreeg) zit ditmaal in tegenstelling tot bij Jake Paul vs Ben Askren niet aan de commentaar-tafel, dus er was een andere idioot met een coke-probleem nodig. De openingswoorden toen het vorige Triller-gevecht begon scheppen in ieder geval hoge verwachtingen!

