Dat beleid waarbij we vreemdelingen uitzetten nadat ze crimineel gedrag vertoonden klinkt leuk in de theorie, maar wil in de praktijk nog wel eens haperen, zo blijkt uit een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid (pdf). Daarbij werd vooral gekeken naar de communicatie tussen verschillende instanties, (opsporingsdiensten, vreemdelingendiensten, justitiële inrichtingen, enz) en die blijkt niet altijd optimaal te verlopen. Of zoals het rapport het zelf zegt: "De informatieoverdracht is binnen en tussen de strafrecht- en migratieketen in sommige stappen van het proces niet goed geregeld; op die momenten wordt een vreemdeling soms wel in vrijheid gesteld zonder beslissing van de vreemdelingenrechtelijke autoriteiten." Dat betekent in de praktijk dat vreemdelingen soms op vrije voeten komen zonder dat de migratiedienst daar weet van heeft, waardoor de criminelen in Nederland kunnen blijven en in de illegaliteit kunnen verdwijnen. Hoevaak dat gebeurt? Geen idee, want dat heeft de Inspectie JenV niet onderzocht. Daardoor worden we afgescheept met termen als "incidenteel" en "soms" zonder dat we leren hoeveel strafbladvreemdelingen nog steeds in Nederland ronddwalen. Hee Inspectie JenV, tijd voor een vervolgonderzoekje!