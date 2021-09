Kleur werd in sommige gevallen best wel eens benoemd, is wat ik mij herinner op school, maar alleen als daar een of andere reden voor was (als kind zijnde dus). Net zoals lang, klein, dik, dun, rode haren. Dan is de aanleiding weg en ben je gewoon weer met andere dingen bezig. In wezen werd kleur niet belangrijk gevonden, maar je zag natuurlijk het verschil.

Dat is over en weer zo. Ik denk dat qua discriminatie de meeste shit komt vanuit moslims. Die hebben een fundamenteel superioriteitsgevoel naar anders/niet gelovigen.

Ik kan mij echt niet voorstellen dat het wetenschappelijk niveau van deze vrouw iets voorstelt. Het is sociale wetenschap. Dat kàn echte wetenschap zijn, maar je moet dan wel heel zuiver in je onderzoek staan en erkennen dat sociale stripucturen erg lastig te ontleden zijn.

Ooit toen sociologie aan de UvA nog wetenschap was, heb ik daar geleerd over deze moeilijke kant van het vak. Ook dat je conclusies het onderzochte sociale veld vervolgens weer kunnen beïnvloeden naar een iets andere werkelijkheid, enzovoorts.