Tunen we nu even in op het kanaal van The White House, want Sleepy Joe gaat wat zeggen, over The Longest War, over 300.000 Afghan National Army die in de bosjes verdwenen, over al die spulletjes die nu door Jan de Taliban worden gedragen, over The Kabul Airlift, over die hondjes, over die Hummers, over die 250 left behind (+10.000 egg fryers), over Het Mysterieuze Witte Vliegtuig en of ie nou wel of niet op z'n klokkie keek tijdens de Dertien Doden. MISTER PRESIDENT? “I was instructed not to take any questions”

RECAP: "Operatie was een succes, het was allemaal de schuld van Trump en ik beantwoord opnieuw GEEN vragen. Doei."

Keiharde chocoladeletters in The NYP