Bij de Kamer van Koophandel kunnen ze helemaal niks en zelfs dat kunnen ze niet. Nu blijkt het schimmigste databedrijfje van Nederland maar liefst 1800 (dus niet 1, of 6, of 13, of 209, of 1653, maar 1800) privéadressen te hebben gelekt aan een oud-advocaat. Nou vinden wij het al een beetje vreemd dat actieve advocaten (daar zitten ook best rare figuren tussen) zomaar 1800 adressen op kunnen vragen zonder dat er ergens een rood lampje gaat branden, maar wij werken dan ook niet bij de Kamer van Koophandel. Mensen die wel bij de Kamer van Koophandel werken kwamen er trouwens achter dat er maar liefst 92 (!) andere oud-advocaten privéadresjes liepen te vissen in de database. Dat is een beetje alsof je er eerst achterkomt dat je vriendin is vreemdgegaan, en dan later blijkt dat ze is vreemdgegaan met iemand die bij de Kamer van Koophandel werkt. De adressen zijn van leden van "politieke partijen, maar ook politieke jongerenverenigingen als DWARS, politiek activistische organisaties en studentenvakbond LSVb". Allemaal GroenLinksers dus, of leden van politieke partijen die in de toekomst met GroenLinks gaan fuseren om het zoontje van Jesse Klaver een leuke ministerspost te gunnen in het negende kabinet-Rutte. Die kunnen trouwens binnenkort geen bloemetje verwachten, want de oud-advocaat (anoniem wegens privacy) heeft volgens de KvK gezegd dat hij alle gegevens heeft vernietigd. Nou okee.