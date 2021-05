Het duurde een jaartje of 4045 van aanhoudend klagen, maar eindelijk zijn ook de boven u gestelden tot de conclusie gekomen dat het gruwelijke horrorsysteem 'Kamer van Koophandel' (verplichte marteling voor elke ondernemer) moet worden aangepast aan de moderniteit. Moderniteit betekent vooral: privé-gegevens, gevoelige data, sofinummers die allemaal moeiteloos zijn op te vragen bij de KvK en natuurlijk worden doorverkocht aan spamboeren en andere commerciele stalkers.

Vooral het feit dat zzp'ers (waarvan er nogal veel zijn) zich VERPLICHT(!) moeten inschrijven met een 'vestigingsadres' (lees: hun woonadres waar ook de rest van het gezin verblijft als zittende eenden) zodat elke randdebiel kan achterhalen waar je huis woont getuigt van achterhaald, haast middeleeuws denken. Toen het werd ontworpen bestond er nog geen internet, waren er nog niet zo veel 'verwarde mannen', was er geen social media waar dreigen fungeert als wisselgeld en waren er trouwens ook nog nauwelijks zzp'ers. Maar aangezien heden ten dage elke post- of maaltijdbezorger door een soort mafia-organisatie vermomd als 'bedrijf' in een verplichte zzp-constructie wordt geduwd, zzp't half Nederland verplicht privé-gegevens het internet op. Lekker handig, vooral voor journalisten- en columnisten-zzp'ers met De Verkeerde Mening en BN'ers met teveel rolex. Maarja, een soort open uitnodiging voor een nog opener huis rondsturen moet nou eenmaal van de KvK. Want 'handel in een democratie moet transparant zijn', zei iemand ooit ergens in 1477 toen het woord 'transparantie' werd uitgevonden.

Hoe dan ook, de demissionairen van dienst beloven nu dat het allemaal heel anders gaat worden. Net zoals de VAR-verklaring ooit echt heel anders en veel beter ging worden, wat tot nu toe net zo'n groot succes is als de toeslagenfraudebestrijding bij de Belastingdienst.

Bent u zzp'er en ligt uw privé-informatie dankzij de verplichte KvK-inschrijving net zo open en bloot als een rottende zenuw tijdens een wortelkanaalbehandeling? Over slechts een jaartje of 33 zal het allemaal beter zijn geworden, inclusief zes keer budgetoverschrijving, falende ICT-structuur en uiteraard veel, heel erg veel leugens, leugens, leugens, leugens, hypocrisie, leugens, leugens en hypocrisie van verantwoordelijke politici tijdens enquetecommissies tussendoor. Want laten we elkaar geen mietje noemen: in bestuurlijke hervorming is Nederland net zo goed als Italië is in het bouwen van snelwegbruggen en kabelbanen.

Sterkte zzper's, heel veel sterkte. Het was leuk jullie gekend te hebben.