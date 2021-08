De Nederlanders laten zich van hun slechtste kant zien in het buitenland deze zomer. Terwijl het Openbaar Ministerie in pijnlijk langzaam tempo de Gooische kopschoppers binnenhengelt, vond er in Portugal alweer een fatale hoofd-voet-ontmoeting plaats. Deze keer is het een drama in de relationele sfeer, want een 20-jarige Nederlandse dame werd in Lissabon doodgeslagen en -geschopt door haar 21-jarige Nederlandse vriend. De Portugese media identificeren het slachtoffer als Martine Der Morche, maar gezien het gebrek aan zoekresultaten, sluiten we niet uit dat daar iets lost in translation is geraakt. Het duo verbleef al anderhalf jaar in een hostel in de Portugese hoofdstad, waar ze werkten in een telemarketingbedrijf. Ze werden echter hun verblijf uitgezet wegens overlast en dat zou de aanleiding geweest zijn voor de ruzie tussen de twee afgelopen zaterdag. Daarbij sloeg en schopte de vriend Martine onder meer tegen haar hoofd, totdat ze flauw viel. Na een reanimatie ter plaatse overleed het slachtoffer een dag later alsnog in het ziekenhuis. Aangezien het Portugese Openbaar Ministerie wel een beetje fatsoenlijk tempo aanhoudt moest de moordvriend zich gisteren al voor de eerste keer voor een rechter verschijnen. We zijn benieuwd welk doodtrapincident eerder eindigt in een veroordeling.

UPDATE: Sherlocks in de linktips wijzen naar Martine Schuring ter Morsche en haar vriend Damian Mierop.