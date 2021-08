Na het golfje van Afghaanse evacuees volgt naar verwachting een tsunami aan vluchtelingen. Griekenland en Turkije bouwen al extra muurtjes, maar daar dobberen ze natuurlijk zo omheen. En daar maken ze zich bij de zuiderburen best wel zorgen om, want de Afghanen die zich al in de asielcentra bevinden staan niet bekend als lieverdjes. Sterker nog, een deel mept er bovengemiddeld vaak op los. Daarnaast vrezen de federale politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken dat ook mensensmokkelaars, extremisten en ronselaars meedeinen op deze vluchtelingenstroom, zo blijkt uit een gelekte memo. De Belgische oplossing bestaat echter niet uit dichte grenzen of extra strenge controles, maar uit een nieuw mailadres waar alle meldingen over extreem geweld of religieuze rekrutering naar toe kunnen zodat ze weten welke kalfverzuipende put te laat gedempt moet worden. Nederland is zelfs nog niet zover, want wij hebben al moeite met het opvangen van de paar mensen die we zelf ophaalden. Hier wordt waarschijnlijk pas aan de tsunami gedacht als de eerste golven over het strand denderen, terwijl we juist nu al moeten bedenken hoe we voorkomen dat ook alle rotzooi mee het land in spoelt. Bijvoorbeeld door de tsunami te dempen via meer sturing op opvang in regio en en door te kijken hoe eerder genoemd tuig al zo vroeg mogelijk geweerd kan worden. Want als ongewenste personen eenmaal in het systeem zitten, zijn ze moeilijk weg te krijgen.