Er is in 20 jaar 50.000 USD per Afgaan uitgegeven. Met dat soort geld kan je met lage lonen een waar paradijs scheppen. Het werd een shithole. Sommige moeders duwen hun baby's door het prikkeldraad, andere moeders gooien baby's in het prikkeldraad. Zie hier een Noorse soldaat met een baby in een vliegtuig. Een ander militair vliegtuig werd bestormd en nam 823 passagiers mee.

De vluchthaven is een plek geworden waar wapens, bagage, kogelvrije vesten en gepantserde wagens worden gedumpt. De drie ingangen van het vliegveld zijn een chaos, de Amerikanen kunnen niet te veel mensen toelaten, en buiten is de Taliban bezig met hun visie op “crowd control”, mede op verzoek van de VS. De Taliban is zeer content met het vertrek van al die intellectuele oppositie.

Het advies aan Nederlanders was om iets oranjes mee te nemen, maar de 62 Nederlandse militairen om ze uit de mensenmassa te halen zijn zoek. Andere landen zijn al maanden met evacuaties bezig, inmiddels per helikopter. Sigrid Kaag en Ank Bijleveld: jullie hadden de luchtmobiele brigade daar allang moeten hebben. De VS, het VK en Duitsland geven het goede voorbeeld.

De president van Afghanistan Ashraf Ghani vluchtte uit Kabul toen de Taliban daar aanbelde. Hij weigerde een onvoorwaardelijke overgave, de vorming van een interim regering en een vredige machtsoverdracht. Het Afghaanse leger verloor, vluchtte of deserteerde naar de Taliban. Een Afghaanse soldaat is wel te huur, niet te koop. Dit zag iedereen aankomen, behalve Sigrid Kaag.

Geplaceerd, dus dikke prima

Op 9 juli was de Afghaanse overheid in 141 districten in controle, in 167 werd gevochten en 90 waren in handen van de Taliban. Na 20 jaar wederopbouwmissies viel het land in enkele maanden. Elke politicus die verwachtte dat de jarenlange terugtrekking van de VS geen nekschot voor Afghanistan zou worden, kent het land niet. Laat ik proberen het zo kort mogelijk samen te vatten...

Afghanistan had in 27 april 1978 een staatsgreep door de KGB. Dit was tegen het zere been van de Truman en Carter doctrines: Olie uit de Perzische Golf is een strategisch belang. De Amerikaanse bemoeienis in Afghanistan begon met de duurste geheime missie uit de geschiedenis vanaf 3 juli 1979. De CIA gaf directe steun aan de Mujahideen, vooral de stingers waren later welkom.

De Sovjet-Unie trok 24 december 1979 Afghanistan binnen om tien jaar tegen onder andere de Amerikaans gesteunde en opgeleide Mujahideen te vechten. Toen ze uiteindelijk terugtrokken, bleven Moskou en Washington de strijdende partijen steunen. De Taliban nam als derde hond het zuiden en Kabul in met steun van duizenden Al-Qaeda strijders en diverse Arabische landen.

De Taliban bestond toen nog maar een paar jaar, maar de meeste leiders hadden eerder tegen de Sovjets gevochten als Mujahideen, de meeste veteranen in hun legers ook. (PDF p18). De Taliban is daarmee van voor tot achter opgeleid, bewapend en gefinancierd door de CIA. De afgelopen twintig jaar oorlog in Afghanistan is een gevolg van twintig jaar koude oorlog binnen Afghanistan ervoor.

Afghanistan is sinds de jaren zeventig onafgebroken in oorlog geweest, een theater voor proxyoorlogen. Er lopen nog een paar bejaarde Afghanen rond die überhaupt weten wat vrede is. Een oorlog die intern verder gaat; lokale milities bevrijden nu dorpen van de Taliban. De vicepresident hergroepeert de anti-taliban partijen in de Panjshir valle i ten noorden van Kabul.

Continue tribale of religieuze oorlogsvoering is het enige wat het gros van de bevolking kent. Democratie is een complex systeem dat drijft op een vrije pers, een goed geïnformeerde kiezer en goed werkende politieke partijen, dat mist in Afghanistan nog alle drie. Wederopbouw is in extreem moeilijke missies altijd een sluitpost geweest, daarmee verander je een land niet fundamenteel.

De Taliban heeft een gezegde: ”You have the watches, we have the time” Het was een kwestie van tijd dat Westerse legers zichzelf financieel uitputten, of politiek hun draagvlak verloren. Afghanistan is nooit veroverd door de Sovjets, nooit door de Amerikanen. Ik vraag me af waarom ons kabinet verwachtte dat Afghanistan heel zou blijven, terwijl het al een halve eeuw verscheurd is.

De Taliban heeft verzocht aparte jongens en meisjes klassen te maken. Eerder werd er al op demonstranten geschoten. De Taliban kondigde in de stad Khost “cleaning operations” aan tegen een voormalige CIA militie. Kabul lijkt vredig, daarbuiten gaat het slechter. Turkmenistan sloot de grens voor vluchtelingen, Oezbekistan opende tentenkampen.

Het Nederlandse debat over Afghanistan had een moment waarbij iedere Afghaan die ooit iets via een lokale aannemer voor een Nederlands geleidde missie gedaan had, een evacuatie en verblijfsvergunning moet krijgen. Zeer barmhartig, maar mag er dan ook per vergelijkbaar decreet een streep door de verzonnen stikstofcrisis zodat we een miljoen woningen kunnen bouwen?!

Met open armen ontvangen is makkelijk, met een beschikbare woning iets moeilijker.