Terwijl de Formule 1-jongetjes nog op een luchtbedje dobberen in hun zomervakantie is het tijd voor de race der races. De 24 uur van Le Mans is al sinds jaar en dag de enige titanenstrijd die er echt toe doet in een racejaar. De plek waar de ego's van Ford en Ferrari hun beroemde verpiswedstrijd hielden. Het is een uitputtingsslag waarbij de F1-coureurs met hun twee uur durende wedstrijdjes een stel mieten lijkt. Sterker nog, de 24 uur duurt langer dan alle F1-races die tot nu in dit seizoen bij elkaar. De spanning zit dit jaar niet in de hoogste hypercarklasse, want daar ondervindt Toyota weinig concurrentie (al kunnen ze altijd kapot gaan), maar bij de LMP2 en GTE's zal het spannend worden. Met genoeg Nederlandse paspoorten achter het stuur om uw nationalistisch gejuich op los te laten. Natuurlijk met Racing Team Nederland van supermarktmanager Frits, maar ook met Beitske, De Vries en Bleekemolen (overzichtje). Om 16:00 uur wappert de Franse driekleur en zijn we onderweg voor de langste racedag van het jaar. Iemand een stokbroodje?

Hoogtepuntjes van een jaar geleden