@Malle moer | 19-08-21 | 18:57: Absoluut niet mee eens. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden. Een broer die aan de coke is en een wietplantage thuis ? SO WHAT ? Is dat zo erg ? Who cares ? En wat heeft dat te maken met de delicten die deze bitch op haar geweten heeft ? ik zie niet in waarom dat aanleiding zou zijn voor een lagere straf. Er zijn wel meer mensen in dergelijke situaties die niet besloten af te reizen naar een oorlogsgebied om daar aktief Jihadistisch terrorisme te steunen. We moeten eens kappen met die geiten (lol) wollensokken rechtspraak hier in NL. Allemaal overblijfsels uit de 60-er en 70-er jaren mindset, waar de dader werd beschouwd als iemand die geholpen moet worden, ipv gestraft. Als rechtgeaard populist ben ik groot voorstander van hard straffen, US style, al zal dat natuurlijk nooit gebeuren. Hier vindt men zes maanden brommen al "een zeer zware straf". Ik zeg how about THIRTY YEARS voor dat ISIS woestijnhoen. Gisteren las ik nog iets in een Amerikaanse krant over een wijf die 3 jaar moet zitten voor het pikken van een portemonnee. Heel goed ! ("Maar strenger straffen helpt niet !" huilen de Hollandertjes dan. Nou ik vind dus van wel, want die Truus kan de eerst 3 jaar dus geen portemonnees meer jatten. Simpel.)