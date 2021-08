Daar stond er weer eentje voor de rechter vandaag: zo'n kalifaatbewoonster die zich nu hult in een parasol van onschuld. Siobhan W. (met de W van Walther) uit Den Haag die in 2015 naar Syrië vertrok om daar uiteindelijk te trouwen met een man met een vaste baan (sluipschutter). Dat liep niet helemaal zoals gepland, want haar man kreeg een bedrijfsongelukje en qua oorlog stond ze ook niet aan de winnende kant. De vriendin van Laura H. en bekende van andere Syriëgangers met korte achternamen belandde uiteindelijk in een Koerdisch kamp en keerde eind vorig jaar met hulp van Hofstadgroeper Samir Azzouz terug naar polderlandistan. En nu speelt ze in de rechtbank de vermoorde onschuld, want terwijl het kalifaat mensen onthoofdde op het dorpsplein, bakte zij alleen cupcakejes. Nou, dan heb je aan de Nederlandse justitie een goede, want die slikt deze terreurtranen als zoete koek. Over het algemeen staat er vijf jaar cel voor IS-sukkels die tot na de aftiteling in het kalifaat bleven hangen, maar ons OM eist slechts vier jaar, waarvan ook nog een jaar voorwaardelijk. Want verminderd toerekeningsvatbaar. Een kwalificatie die natuurlijk geldt voor iedereen die vrijwillig afreist naar zo'n haatparadijs. De uitspraak volgt over twee weken, dus dan horen we over hoeveel jaar deze gesluierde cupcake weer door deze gehate samenleving mag huppelen.