@Papa Jones | 17-08-21 | 11:26: Ik geef ze geen ongelijk, mijn moeder werkt nu ongeveer 35 jaar in de schoonmaak en in de laatste 10 jaar is de hele markt ervan kapot gemaakt. Er zijn grote bedrijven gekomen die zijn gaan roepen dat ze voor een stuiver wel het werk kunnen doen maar dan moet de klant enkel iets inleveren: leraren die zelf afval buiten moeten zetten in de containers, geen zeep meer voor vloeren en tafels alleen heet water en de tijd drastisch ingekort. Ze nemen ook alleen het tuig van de riggel aan: hoevaak mensen niet komen opdagen of ineens een uur voordat ze moeten werken "ziek" zijn. Voorwerksters weten niet we ze onder hun hebben werken en geven geen neuk. Normaal als iemand met pensioen gaat dan hoort de klant het en krijg je een soort van afscheid, nu wordt dat gewoonweg vergeten. Mijn moeder tevens, zodra ze haar eerste geld krijgt van haar pensioen moet ze direct stoppen met werken want plots is ze een kwetsbare oudere. Dat terwijl ze overrompeld wordt met telefoontjes omdat er geen invallers zijn of omdat voorwerkers dit zijn vergeten in te roosteren. Mensen gaan met vakantie en krijgen dan te horen dat er niemand heeft schoongemaakt in hun afwezigheid. Vele jaren terug had je dit soort hennes niet maar nu ben je enkel een nummertje die maar goedkoop het werk moet doen. Ben je 30 jaar in dienst dan krijg je geen felicitatie niks. Dan zou ik het werk ook niet willen doen.