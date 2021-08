"De Taliban geniet steun van de lokale bevolking."

Nou, Saskia, is zou me eens een beetje op de hoogte stellen van de feiten in plaats van te leven in een door je eigen partij bij mekaar gefantaseerde Playmobil-wereld.

www.nationalgeographic.com/history/ar...

"More than three in four Afghans today are under 25: too young to remember the Taliban’s reign of fear and, especially in urban centers, too accustomed to freedoms to be eager to relinquish them. Some in rural areas see the fundamentalists’ return as inevitable and preferable, but many Afghans shaped by the post-2001 reality are defiant, unwilling to revert to a reactionary and repressive past."