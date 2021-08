De meeste ruis over corona komt onbedoeld uit het kabinet. Dansen met Janssen met de politieke belofte van directe bescherming was even fabuleus als de onbevlekte ontvangenis van Maria. Zelfs de eigenaren zagen dat in, en sloten vrijwillig de deuren. Enschede had een discotheek waar 165 op de 600 bezoeker s besmet raakte. Rutte wil ze pas in het laatste stadium heropenen omdat de toename van corona vooral in het nachtleven zat.

Vorig jaar 14 augustus 2020 lagen er 48 mensen op de Nederlandse IC, vandaag zijn het er 195 en dit loopt nog op. Er wordt triomfantelijk gedaan of er veel bereikt is, de zomerdip in patiënten duurde vorig jaar drie maanden, dit jaar drie weken. Vorig jaar ging corona half september de lift in, nu al halverwege juli. Kampioen vaccinatie Israël haalt nu met positieve testen, hospitalisatie en intensive care gebruik Nederland & het Verenigd Koninkrijk in. We zijn er nog niet.

Vaccinatie blijkt ruim een factor zes te schelen in het aantal ernstig zieken. “Health Ministry data showed that among unvaccinated Israelis aged 60-plus, there are 120.9 people per 100,000 in serious condition. Among the vaccinated the figure is 19.1 and the partially vaccinated figure was 45.3.” Vaccinatie is alleen daarom al nooit vrijwillig geweest en gaat het nooit worden.

De bestrijding van corona is een stukje kansrekening geworden. Volledige bescherming bestaat niet meer. De uitspraak van minister De Jonge “De keuze is: laat ik me vaccineren of accepteer ik dat ik ziek word” is een karikatuur van de werkelijkheid. Hier herhaalt hij de ernstige fout Dansen met Janssen; een gevaccineerde gaat niet en kan niet risicoloos door het leven.

Het is een misvatting dat een gevaccineerde niet ziek kan worden of niets kan verspreiden, deze misvatting wordt tot beleid verheven met het toegangsbewijs: OF vaccinatie OF test OF ziekte doorgemaakt. Of-of terwijl en-en aantoonbaar beter is. Dat geeft medische apartheid, zonder wetenschappelijke basis. Het geeft ook mensen die vanuit een vals gevoel van veiligheid onnodige risico's nemen.

Onze versie van de Britse “Freedom Day” moet niet alle sluizen openzetten. Toch is dat in november de bedoeling. Alles loslaten, want iedereen die zich wilde vaccineren, kon dat. Ik wil niet nog een lockdown, maar ik doe als gevaccineerde wel een zelftestje voordat ik kwetsbare mensen ga. Net zoals alle andere risico's in het leven; goedkope maatregelen gedachteloos uitvoeren.

Hoger onderwijs gaat niet nog een keertje dicht, maar het scenario met toegangsbewijzen ligt klaar. Collegezalen met meer dan 75 personen zijn niet toegestaan, maar daar was toch al weinig ruimte voor persoonlijke aandacht. Voor de mentale gezondheid en sociale vorming is het hard nodig dat studenten veel vrije tijd met elkaar doorbrengen. Organiseer een studentikoze feestbubbel.

Corona gaat niet weg, maar gaat wel uitgebreid rond, daarom is het beter is om het Zwitserse kaasmodel te blijven volgen. Vaccinatie en testen zijn onafhankelijke extra beveiligingslagen die elkaar aanvullen, geen zelfstandige oplossingen. Aangezien corona nooit zal verdwijnen, blijven zaken zoals ventilatie, hygiëne, afstand, quarantaines en thuisblijven bij klachten nuttig.

De Nederlandse Formule1 mag doorgaan, maar met twee derde van het publiek. Dat is echt een maatregel waar ik graag de basis van wilt zien. 67% van de mensen op een oppervlak, geeft gemiddeld 22% meer onderlinge afstand. Dan zit je niet meer altijd schouder en schouder, maar af en toe een lege stoel ertussen. De race duurt twee uur, dus ik verwacht daar weinig effect van.

Tijdens de race zitten de meeste mensen buiten, de meeste overdracht zal op de heen- en terugreis zijn. Vanwege de fantastische bereikbaarheid van Zandvoort zullen bezoekers uren in slecht geventileerde treinen, bussen en auto's vertoeven. Minder bezoekers geeft minder files. Helaas zullen die geweigerde fans hutje mutje bij vrienden gaan zitten, waar we nu ook de meeste transmissie zien.

Een effectievere maatregel was mensen die in dezelfde treincoupé zitten, ook op hetzelfde stukje tribune zetten. Gewoon eens stukje organisatie van separate bubbels. Mocht er dan een zieke tussen zitten, dan besmet hij of zij niet gelijk meerdere bubbels. Dat type laaghangend fruit, maatregelen die nauwelijks merkbaar zijn, kunnen we echt niet overslaan.

Soms is het maar een kwestie van woordkeus. We kunnen de anderhalve meter samenleving loslaten, veronderstelt dat het coronavirus is verdwenen. Terwijl echt iedereen weet dat dit virus nooit meer weggaat. Hier had de premier ook kunnen zeggen dat je de maatregel niet meer juridisch afdwingt, maar wel medisch adviseert. Het virus wijzigt immers niet bij wet.

Door een gebrek aan kloppende informatie samen met maandelijks een veel te dik, onleesbaar pakket aan micromanagement, ontstaat complete chaos. Voor bacteriën zoals legionella en salmonella zijn we ook gewend om op de achtergrond net een paar dingen anders te doen, om een hoop te voorkomen. Er is rust en duidelijkheid nodig.

Zonder kennis valt niets te kiezen.