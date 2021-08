Daar gaan we weer. Haïti, het land dat in 2010 met de grond gelijk werd gemaakt door een zware aardbeving, is wederom getroffen door een zware triller. Het zit dat land dat is gebouwd op een breuklijn ook niet mee. De beving had deze keer een kracht van 7.2 en golfde als een sloophamer door het straatarme land. De beelden zijn inmiddels bekend: ingestorte huizen, beschadigde kerken, scheuren in de muren die nog staan en radeloos ronddwalende mensen. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over het aantal doden en gewonden, maar de eerste beelden stellen niet hoopgevend. Als het stof optrekt zal de omvang van de ramp duidelijker worden. Doneren kan ongetwijfeld op een driecijferig gironummer bij u in de buurt. Hoe erg de immer betrokken BN'ers deze ramp vinden is nog niet bekend, maar zal ongetwijfeld in de komende dagen duidelijk worden. Haïti succes!