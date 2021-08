:

Volgens mij is vaccinatie ook behoorlijk effectief maar niet helemaal, in het blokkeren van de transmissie, zelfs van de delta variant. Ik ga dan ff naar de CDC, voor neutrale info:

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/var...

"Unvaccinated people remain the greatest concern: Although breakthrough infections happen much less often than infections in unvaccinated people, individuals infected with the Delta variant, including fully vaccinated people with symptomatic breakthrough infections, can transmit it to others. CDC is continuing to assess data on whether fully vaccinated people with asymptomatic breakthrough infections can transmit. However, the greatest risk of transmission is among unvaccinated people who are much more likely to contract, and therefore transmit the virus."

Ofwel: Vooral gevaccineerden met een doorbraak infectie kunnen delta nog doorgeven maar dat is zeldzaam en het is onduidelijk in hoeverre asymptomatische gevaccineerden delta kunnen doorgeven.

De logica zegt: Je bent het meest besmettelijk vlak voor of tijdens een symptomatische uitbraak. Dus onder gevaccineerden is de kans klein op doorgifte van delta.