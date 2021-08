Niet de jongeren in het verhaal

ZEVENTIGDUIZEND meldingen van jongerenoverlast in 2020. ZEVENTIGDUIZEND, een miljoen meldingen meer dan in 2019, toen het er nog veertigduizend waren. "Het gaat om meldingen waarbij wordt geklaagd over jeugd, en dan met name over kleine incidenten zoals het laten rondslingeren van afval, hangen in een park of herrie maken." En dan moet de humanoïde Hetty-stofzuiger Saskia Noort weer door het park schuimen om haar zuurgraad aan te vullen. Er is overlast van jongeren in Vijfheerenlanden, er is overlast van jongeren in Enschede, er is overlast van jongeren in Lelystad en Dronten, er is overlast van jongeren in Soest, er is overlast van jongeren in Roosendaal, er is overlast van jongeren in Boxtel, er is overlast van jongeren in Treebeek, er is overlast van jongeren in Maarssen, er is overlast van jongeren in Renesse, er is overlast van jongeren in Laren, er is overlast van jongeren in Utrecht, er is overlast van jongeren in Purra, er is overlast van jongeren in Makkum, er is overlast van jongeren in Lopik en er is ook gewoon overlast van jongeren bij jou om de hoek. Eigenlijk is er overal overlast van jongeren en de buurt is het altijd zat. De buurt is het zat, maar er gebeurt toch geen zak en er verandert ook geen zak. Nu staan wij boven alle partijen dus dit is onze uitspraak en daar zult u het mee moeten doen: a) als we niet meer kunnen opvoeden moet de politie er bij chronische overlastgevers maar gewoon een keertje op beuken en b) al die prenataal bejaard geworden Saskiaoïden die op vijftigjarige leeftijd zijn geboren moeten ook dubbel en dwars oprotten naar Benidorm.