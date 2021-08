Raar om je column in te leiden met deze zin:

“deze mannen zijn beslist niet de vriendelijke lachende agenten op de achterkant van het wijkblaadje.”

Maar vervolgens een alleraardigst tafereel beschrijven:

“Goedemiddag u woont hier sinds kort? We komen even kennismaken.”

“U woont hier mooi hoor, een bijzondere plek, we zouden best eens binnen willen kijken.”

“Goh mooi huis hoor, mooie inrichting ook.”

“Wat doet u voor werk? Ik wist niet dat leraren zoveel verdienden, haha!”

“Leuk hoor, mooie keuken ook. Waar woonden jullie hiervoor?”

“Nou dankjewel dat we even rond mochten kijken, wij gaan weer verder.”

Los van de vraag of dit verhaal echt gebeurd is of niet (ik denk van niet) komen de agenten op mij allervriendelijkst en oprecht over, maar De schrijver van de column krijgt een “ongemakkelijk gevoel” bij de “beslist niet vriendelijke” agenten.

Je zou bijna gaan denken dat deze zwarte homoseksuele man zelf enige problemen heeft met etnisch profileren en discriminatie…