Wat nog niet meegenomen is: Willem van Oranje had last van 100% vliegschaamte. Verder doet Willem ook zijn zegje over de betwiste armleuning: „'t Is te kleen om ghedeelt te blijven!” (bron: nl.wikiquote.org/wiki/Willem_van_Oran...) Ook wordt Willem van alles in de mond gelegd, toen hij op slag dood was: “Mon Dieu, mon dieu, ayez pitié de mon âme et de ce pauvre peuple.” Vrij vertaald: Mijn God, mijn God, heb medelijden met mijn ziel en met deze arme motherfucker. Babah had het dus over een Amerikaan, die naast hem zat op z'n Amerikaans. De grote vraag die dankzij Babah nu oprijst voor ons aller geestesoog luidt: Was Willem van Oranje een Amerikaan avant la lettre? Daartoe de onderstaande factcheck.

Cherrypicking uit Willem's biografie: historiek.net/willem-van-oranje-1533-... "Het huwelijk tussen Willem en Anna van Saksen werd een drama, naar verluidt onder meer doordat Anna veel dronk en bij vlagen last had van hysterie. Kort nadat zij Willem een zoon had geschonken, Maurits van Oranje, vluchtte zij naar Keulen waar zij een verhouding begon met iemand anders. Dit was voor Willem aanleiding om een scheiding aan te vragen. Dat was nogal moeilijk in die tijd, maar in 1571 werd de scheiding in het geheim toch uitgesproken door Calvinistische theologen." Hysterie, drank, scheiding. Is dit Amerikaans? Factcheck: Jazeker. "Op 3 oktober bevrijdden de Watergeuzen Leiden en gaven de uitgehongerde bevolking hutspot en zure haring, waar veel mensen alsnog aan overleden." Willem trouwde voor de derde keer. Is dit Amerikaans? Factcheck: Jazeker. "Charlotte schonk Willem zes dochters." Willem werd al eerder belaagd met een aanslag. Is dit Amerikaans? Factcheck: Jazeker (Amerikanen bezitten allemaal een hoge gunfactor). " In 1582 raakte Willem gewond bij een aanslag in Antwerpen. Charlotte verzorgde hem, maar dat putte haar zo uit, dat ze een paar dagen nadat Willem weer was opgeknapt zelf op 36-jarige leeftijd overleed." Volgens deze WC eend Factcheck heeft Babah onmogelijkerwijs toch gelijk: Willem van Oranje leefde als een Amerikaan, hij stierf als een Amerikaan, ergo: hij was een Amerikaan.