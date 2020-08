Ik werk met mensen die het niet zo getroffen hebben op de arbeidsmarkt. In het bedrijf waarvoor ik werk, is er veel 'dom' productiewerk dat in de toekomst (of eigenlijk nu al) eenvoudig door een robot kan worden gedaan. Qua niveau is het net een stapje boven de sociale werkplaats. Veel personeel wordt dan ook via werkprojecten bij 'ons' geplaatst. Ongeveer 50% van de mensen die binnenkomen is volslagen ongemotiveerd. De andere helft probeert er wel wat van te maken en is al blij als ze promotie maken naar een plekje waar je net iets meer voor moet kunnen. Sommigen werken er al jaren en staan met plezier 40 uur per week te beuken aan de lopende band. Ze accepteren het dat dat het maximale is wat ze zullen bereiken. Met moeite kunnen ze een huurwoning betalen in een wijk vol figuren die te beroerd zijn om aan de slag te gaan en daarvoor door de overheid/criminaliteit worden gefaciliteerd. Ze weten ook gewoon dat er door figuren als Doortje op hen neer wordt gekeken, vooral als het stemmen op Wilders ze enige hoop biedt. Waarom accepteren we dat? Doortje, het leeghoofd dat nog nooit een fatsoenlijk bedrijf van binnen heeft gezien, dat nooit een dag hard gewerkt heeft, dat nooit heeft hoeven vechten, dat alles wat ze is cadeau heeft gekregen.