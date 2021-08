Jammer dan Assen. Je bent 1x per jaar leuk en dat is tijdens de TT. Maar zo'n Assen-Oost, daar wil nog geen tijgermug dood gevonden worden. Dus geven we je terug aan het land waar je bij hoort: Denemarken. Lelystad. Voor mensen die te lelijk zijn om in Almere te mogen wonen. Als Almere het kontgat van Amsterdam is, dan zit Lelystad ergens vast in het riool. Lelystad hoort er niet meer bij. Amstelveen. Het lijkt op Amsterdam, het praat als Amsterdam, het doet als Amsterdam maar het is het debiele broertje: Amstelveen. Is het toeval dat 'Amstelveen' en 'afvoerputje' allebei met een 'A' begint? Nee. Moerdijk. Alle inwoners zijn al afgeschreven door de zware industrie en chemie dus vanaf nu hoort Moerdijk gewoon weer bij Antwerpen. En tot slot Sittard, waar iedereen die de mavo heeft afgemaakt op een kar over de Markt wordt gereden. Assen, Lelystad, Amstelveen, Moerdijk en Sittard. Graag besproeien met de meest chemische troep die er maar te vinden is, want dit zijn de plekken waar de vieze vuile ziekteverspreidende TIJGERMUG (waarschuwden we in 2013 al voor) is aangetroffen. Overheden hebben massaal bodybags en massagraven besteld.