Don't panic en verbeter de wereld, dus begin met jezelf Ellen!

Wat ik mij eigenlijk ook al een tijdje afvraag is of het niet mogelijk is gewoon met koolwaterstof verbrandingen door de gaan, maar dan dat die chemische reacties in volledig gesloten verbrandingssystemen laten plaatsvinden. Wat wat is nu eigenlijk de chemische reactie die wij een koolwaterstof verbranding noemen? Neem nu de moleculen methaangas (CH4) dat het simpelste koolwaterstof molecuul is bestaande uit 4 waterstof (H) elementen (atomen) in verbinding met 1 koolstof (C) element. Ruim 81% van aardgas bestaat uit deze meest simpele koolwaterstof moleculen, de overgebleven 19% rest bestaat grotendeels uit het onbrandbare stikstof dat het grootste bestanddeel van de lucht op Aarde is en verder uit kleine hoeveelheden ingewikkeldere koolwaterstoffen (die ook met behulp van zuurstoof zullen verbranden en ook nog iets zuurstof en minder dan 1% Co2, oftewel het broeikastgas waarover nu zoveel om te doen is.

Methaangas (CH4) is een 100% ongevaarlijk reukloos gas dat wel flink kan stinken als je het via een geniepige scheet uit je reet laat ontsnappen. Wat gebeurd er als je thuis op je aardgasfornuis gaat koken of in je CV ketel aardgas verstookt voor je centrale verwarming? Dan vind er een verbrandingsreactie plaats, is een chemische reactie met zuurstof, waarin zowel de moleculen waterkoolstofgas (methaangas CH4) en ook (per molecuul CH4) 2 zuurstof moleculen volledig worden ontbonden in hun afzonderlijke atoom elementen.

Bij deze chemische verbrandingsreactie verdwijnen dus de CH4 moleculen doordat per molecuul haar 4 afzonderlijke waterstofatomen en haar koolstof atoom vrijkomen. dat gebeurd ook met de per koolwaterstof molecuul in de verbrandingsreactie betrokken 2 zuurstof moleculen die die in de omringende lucht zitten. Dus ook de betrokken zuurstof moleculen verdwijnen doordat ze tot zuurstof atomen worden ontbonden.

Als dat gebeurd komen er dus vlak elkaar 4 waterstof, 1 koolstof en 4 zuurstof atomen in de lucht zitten en dan komt meteen de tweede chemische reactie als die atomen zich razendsnel tot drie moleculen gaan herschikken. Twee van de vier zuurstof atomen (elementen) verbinden zich met het enig aanwezige koolstof element tot Co2 (de kooldioxide waar zoveel om te doen is. De 4 waterstof atomen gaan in paren van 2 (H2) een verbinding aan met de twee overgebleven zuurstof atomen waardoor er twee moleculen H2O (HaTweeO) ontstaan oftewel gewoon water maar dan in gasvorm en dat kan je dus als het condenseert gewoon drinken.

De vraag is nu, kan technisch bekeken zo'n hierboven beschreven chemische koolwaterstof-zuurstof energie producerende reactie in een geheel gesloten verbrandingssysteem plaatsvinden waarin precies gedoseerd in de verhouding 2 zuurstof moleculen met 1 methaan gas molecuul de verbrandingskamer in worden gespoten? Dat voor een chemische verbrandingsreactie waarbij het dus om de vrij te komen warmte energie gaat maar ook kan gaan om het winnen van puur drinkwater uit koolwaterstofgassen met daarbij zuurstof? Wat is de reden dat deze techniek nog niet is ontwikkeld? Is er tot nu toe nog veel onwil (vanwege de te maken investeringskosten) maar ook omdat de windmolen, zonnepaneel en de zeer milieu onvriendelijke biomassacentrale lobby andere belangen dient?

De laatste vraag die in mij opkomt gaat over de nieuw aangekondigde Chinese kolencentrales. Zouden die al met een geheel gesloten verbrandingssysteem gaan werken zodat er geen verbrandingsgassen (C02) en (H2O) in gasvorm meer in de lucht ontsnappen maar in grote opslagtanks worden opgevangen? Wat je met H2O dus gewoon zuiver water kan doen dat weet denk ik zelfs elke idioot. En wat je met al dat opgevangen C02 gas (het completere broertje van Co gas oftewel koolmonoxide) zou kunnen doen daar wordt door sommige bedrijven die denken in nieuwe mogelijkheden in plaats van met Co2 paniek spelen over nagedacht. Wie weet dat nu nog waardeloze Co2 gas later worden gebruikt in nieuwe technologieën die zijn verborgen in de toekomst. De afgelopen 100 jaar heeft laten zien dat er binnen een eeuw heel veel nieuwe mogelijkheden ontstaan, misschien dat een toekomstige generatie juist heel blij zal zijn als er grote voorraden Co2 (ondergronds) liggen opgeslagen, bijvoorbeeld in de ontstane aardgas holtes in de Groningse bodem die nu regelmatig beeft. www.businessinsider.nl/co2-afvangen-c...