Als Pieter van den Hoogenband ergens binnenkomt kijkt iedereen verveeld de andere kant uit. "Hee daar heb je Pietertje met zijn oranje broek en zijn bruine schoenen, de account manager van een of ander huismerk Brabantse worstenbroodjes. Hij smeert altijd zo veel gele gel in zijn haar", hoor je dan mompelen in die zaal. MAAR. Het baantje van chef de mission, jezelf op de borst kloppen terwijl anderen medailles in de wacht slepen, is Pieter van den Hoogenband op het lijf geschreven. In het edele vak van 'met de eer strijken terwijl anderen het werk doen' is niemand beter dan hij. Eerst liep alles in de soep, met die horrorvlucht, de val van Mathieu en het geklungel van de vrouwenwielrensters, maar toen riep Pietertje op het altaar de hulp in van Calvé Pindakaas. En sindsdien winnen we ALLES. Vandaag evenaren we misschien wel de Gouden Regen van 11 augustus 1928, toen we vier keer goud op één dag pakten. Schrijft u maar mee. Vanaf 9.10 uur: baanwielrennen sprint met topfavorieten Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. 10.15 uur: Amy Pieters en Kirsten Wild in de koppelkoers. 12.00 uur: finale stofzuigen voor dames tegen Argentinië. 14.50 uur: finale 1.500 meter met Sifan Hassan. VIER KEER GOUD. U krijgt een liveblog. EN WIJ WILLEN VIER KEER GOUD.

UPDATE 8.05 uur - BRONS! Maar eigenlijk is dat geen goed nieuws. Nouchka Fontijn verliest de halve finale boksen.

UPDATE 9.15 uur - Jeffrey Hoogland wint Heat 1 halve finale sprint, Harrie Lavreysen wint Heat 1 andere halve finale.