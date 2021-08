Er is al een grondwettelijk verbod op discriminatie wegens seksuele gerichtheid. Het is zelfs ons allereerste artikel;

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Als er al iets aan die opsomming veranderd moet worden, dan is het dat hij er uit wordt gehaald, want blijkbaar vinden veel BN-ers het maar verwarrend. De passage "op welke grond dan ook" is voldoende.